Schreck in der Hansestadt: Junger Mensch bei Unfall mit Auto verletzt

Hamburg - Schockmoment in der Hansestadt : Am Mittwochvormittag wurde eine minderjährige Person bei einem Unfall mit einem Auto verletzt.

In Hamburg wurde am Mittwoch eine minderjährige Person bei einem Unfall mit einem Auto verletzt. © NEWS5 / René Schröder

Zum genauen Alter konnte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24 noch keine Angaben machen.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass es sich bei dem Vorfall um ein beteiligtes Kind handle, welches gemeinsam mit einem Freund im Bereich der Straße gespielt habe.

Daraufhin sei es auf die Fahrbahn gelaufen und dort von einem Auto erfasst worden. Der Reporter sprach von schweren Verletzungen durch den Zusammenstoß.

Der Vorfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr in der Möllner Landstraße im Hamburger Stadtteil Billstedt. Zum genauen Unfallhergang sind derzeit noch viele Fragen offen.