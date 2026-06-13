Crash bei der Einsatzfahrt: Streifenwagen kracht in Opel

Hamburg - In Hamburg ist am Samstagabend ein Streifenwagen im Einsatz mit einem Opel kollidiert.

Bei dem Unfall wurde keiner verletzt. © Christoph Seemann/HamburgNews

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, waren die Beamten gegen 18 Uhr mit Blaulicht auf dem Weg in die Straße Plaggenmoor, wo ein Alarm ausgelöst wurde.

Auf der Kreuzung Cuxhavener Straße/Süderelbebogen nahm die Einsatzfahrt allerdings ein jähes Ende.

Aus bislang ungeklärter Ursache krachte das Streifenwagen in einen Opel. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet. Eine Schadenssumme ist noch nicht bekannt.