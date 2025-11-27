Renault kracht gegen Straßenlaterne: Eine Person verletzt
Hamburg - Am Donnerstagnachmittag kam ein Renault-Fahrer in Hamburg von der Straße ab und prallte gegen einen Laternenmast.
Wie eine Sprecherin der Polizei auf TAG24-Anfrage bestätigte, fuhr die Person gegen 14.15 Uhr im Stadtteil Hamburg-Niendorf aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Friedrich-Ebert-Straße ab. Dabei krachte der Renault gegen einen Laternenmast.
Die Person, die den Renault fuhr, wurde verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.
Durch den Unfall wurde eine Straßenlaterne beschädigt. Außerdem sei Öl auf die Straße gelaufen.
Die rechte Spur auf der Friedrich-Ebert-Straße musste stadtauswärts gesperrt werden, dadurch kam es am Nachmittag zu längerem Rückstau.
Um 15.50 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.
Zu der Unfallursache sowie zum Alter und Geschlecht der Person konnte die Polizei noch keine Angaben machen.
Weitere Verkehrsteilnehmer seien nicht verletzt worden.
Titelfoto: NEWS5/Fabian Höfig