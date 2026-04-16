Fenster zersprungen: Hafenfähren krachen an Anleger gegeneinander
Hamburg - Heftiger Crash im Berufsverkehr: Am Donnerstagmorgen sind am Anleger Finkenwerder in Hamburg zwei Hafenfähren kollidiert.
Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24. Zu den Hintergründen oder der Ursache der Kollision lagen bislang keine weiteren Informationen vor.
Durch den Crash entstand ein leichter Sachschaden. Passagiere wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Lediglich ein Schiffsführer hat sich bei der Wucht des Aufpralls leicht verletzt, so die Sprecherin weiter. Bei den beteiligten Schiffen handelte es sich um die "Övelgönne" und die Fähre "Tollerort". Der leicht verletzte Schiffsführer der "Tollerort" sei dienstunfähig und nach Hause begleitet worden.
Die Rampe der "Övelgönne" sowie insgesamt drei Scheiben an beiden Schiffen wurden beschädigt. Außerdem seien Blech- und Lackschäden festgestellt worden. Alle Fahrgäste hätten noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte die Schiffe jeweils selbstständig verlassen können. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.
Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News