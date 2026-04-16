Fenster zersprungen: Hafenfähren krachen an Anleger gegeneinander

Zwei Hafenfähren sind am Donnerstagmorgen in Hamburg kollidiert. © Christoph Seemann / Hamburg News

Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24. Zu den Hintergründen oder der Ursache der Kollision lagen bislang keine weiteren Informationen vor.

Durch den Crash entstand ein leichter Sachschaden. Passagiere wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Lediglich ein Schiffsführer hat sich bei der Wucht des Aufpralls leicht verletzt, so die Sprecherin weiter. Bei den beteiligten Schiffen handelte es sich um die "Övelgönne" und die Fähre "Tollerort". Der leicht verletzte Schiffsführer der "Tollerort" sei dienstunfähig und nach Hause begleitet worden.