Radfahrer von S-Bahn erfasst: Mann erleidet mehrere Knochenbrüche

Hamburg - An einem Bahnübergang: In der Nähe des S-Bahnhofs Hamburg -Sülldorf wurde am Donnerstagabend ein 59-Jähriger von einem Zug erfasst und schwer verletzt.

Der S-Bahnverkehr der S1 wurde eingestellt. © Lenthe-Medien/Müller

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, wurde eine Person um 19.13 Uhr am Bahnübergang Sieversstücken von einem Zug erfasst. Zum Glück wurde diese jedoch nicht eingeklemmt.

"Der Mann erlitt nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei unter anderem schwere Verletzungen am Schulterbereich sowie weitere Knochenbrüche am Körper und wird auf der Intensivstation eines Krankenhauses medizinisch versorgt", teilte die Bundespolizei am Freitagmorgen mit.

Laut Zeugenaussagen habe sich der Mann aus bislang ungeklärten Gründen am Gleisbereich des durch Schranken gesicherten Übergangs aufgehalten.

Der Radfahrer wurde von einer S-Bahn der Linie S1 erfasst, aber nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht überrollt.

Der Zugführer hat den Mann laut Bundespolizei erkannt, mehrere Signaltöne abgegeben und eine Notbremsung eingeleitet. Eine Kollision ließ sich aber nicht mehr verhindern.

Offenbar reagierte der 59-Jährige nicht auf die Warnsignale der Bahn. Der Zugführer erlitt einen Schock und musste abgelöst werden.