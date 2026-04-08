Ford und VW krachen zusammen: Beide Fahrer im Krankenhaus

Hamburg - Crash in der Hansestadt: Am Mittwochabend sind in Hamburg ein Ford und ein VW zusammengestoßen. Die beiden Fahrer wurden dabei verletzt.

In Hamburg sind am Mittwochabend ein Ford und ein VW zusammengestoßen. Die beiden Fahrer wurden verletzt. © Lenthe-Medien/Presang

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei erklärte gegenüber TAG24, dass sich der Unfall gegen 19.02 Uhr auf der Kreuzung Milchgrund/Ecke Heimfelder Straße ereignet hatte.

Aus noch ungeklärter Ursache krachte der Ford frontal in die Seite des VWs. Nach ersten Erkenntnissen soll einer der beiden Wagen über eine rote Ampel gefahren sein.

Die beiden Fahrer der beteiligten Autos klagten anschließend über Schmerzen im Beinbereich. Sie begaben sich nach der Erstversorgung vor Ort selbstständig ins Krankenhaus.