Frau fällt in Gleise am Hauptbahnhof, S-Bahn stoppt wenige Meter vor ihr

Hamburg - Großes Glück! Eine 51 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag im Hamburger Hauptbahnhof in die Gleise gestürzt. Reisende konnten den Lokführer einer S-Bahn gerade noch rechtzeitig warnen.

Eine Frau ist am Hamburger Hauptbahnhof in ein Gleis gefallen, eine einfahrende S-Bahn konnte gerade noch rechtzeitig stoppen. © Lenthe-Medien/Harms

Wie die Bundespolizei am Freitagmorgen erklärte, war die Frau gegen 16.49 Uhr auf dem Bahnsteig zu den Gleisen 3 und 4 aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt und soll gegen eine ausfahrende S-Bahn gefallen sein.

Dadurch soll sie im Anschluss zwischen die S-Bahn und die Bahnsteigkante in das Gleisbett gerutscht sein.

Reisende erkannten die Gefahr und konnten den Lokführer einer einfahrenden S-Bahn durch Armbewegungen auf die gefährliche Situation aufmerksam machen. Dieser leitete eine Notbremsung ein, sodass der Zug nur wenige Meter vor der Frau stehenbleiben konnte.

Die Strecke wurde daraufhin gesperrt, der Strom in dem betroffenen Bereich abgestellt. Zudem wurden die Bahnsteige zwischen den Gleisen 3 und 4 für den Einsatz geräumt und gesperrt.

Die Frau konnte von den Einsatzkräften gerettet werden und wurde von Rettungskräften versorgt. Sie kam in ein Krankenhaus. Über die Schwere ihrer Verletzungen konnten keine Angaben gemacht werden, laut Sprecher bestehe aber keine Lebensgefahr.

Der Lokführer der S-Bahn musste seinen Dienst nach dem Vorfall abbrechen.