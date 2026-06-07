Nahe Hotel: Pannenhelfer unter Reisebus eingeklemmt, Feuerwehr im Einsatz

Hamburg - Schreck in der Hansestadt: Am Sonntagmittag wurde im Hamburger Stadtteil Billstedt eine Person unter einem Reisebus eingeklemmt!

Eine Person wurde am Sonntagmittag in Hamburg unter einem Reisebus eingeklemmt. © Lars Ebner

Gegen 12.26 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Bei der Person unter dem Fahrzeug handelt es sich offenbar um einen Pannenhelfer. Dieser habe Arbeiten an dem Bus verrichtet und geriet daraufhin hinter die beiden Hinterachsen des Fahrzeugs.

Nach derzeitigem Stand soll die eingeklemmte Person allerdings unverletzt sein, so der Sprecher weiter. Aktuell prüft die Feuerwehr daher verschiedene Möglichkeiten, wie der Bus angehoben werden könne, um den Arbeiter zu befreien.