01.07.2024 12:24 1.165 Frau stürzt auf Gleise und wird von S-Bahn erfasst: Lebensgefahr!

Am Bahnhof Allermöhe in Hamburg ist am Montag eine Frau auf die Gleise gestürzt und von einer S-Bahn erfasst worden. Die Bahnstrecke war gesperrt.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Schrecklich: Am Bahnhof Allermöhe in Hamburg lief am heutigen Montagvormittag ein Notarzteinsatz. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im S-Bahn- und Regionalverkehr. Am Bahnhof Allermöhe in Hamburg ist am Montag eine Frau auf die Gleise gestürzt und von einer S-Bahn erfasst worden. Die Bahnstrecke war gesperrt. © HamburgNews/Christoph Seemann Die Strecke der Linie S2 zwischen Billwerder Moorfleet und Bergedorf war zwischenzeitlich gesperrt. Auch die Strecke zwischen Bergedorf und Hamburg Hauptbahnhof war gesperrt. Züge der Linie RE1 begannen bzw. endeten in Bergedorf. Mittlerweile sind die Sperrungen aufgehoben. Wie die Feuerwehr mitteilte, war gegen 9.23 Uhr eine 32-jährige Frau mit Sehbehinderung auf die Gleise gestürzt und von einer einfahrenden S-Bahn erfasst sowie überrollt worden.

Die alarmierten Einsatzkräfte begannen noch im Gleisbett mit der medizinischen Versorgung der Frau, die befreit werden musste. Hamburg Unfall Taxi verunglückt am Hamburger Flughafen: Eine Person wird verletzt Anschließend kam die 32-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. S-Bahn Hamburg informiert via X über Aufhebung der S2-Sperrung Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei. Die Feuerwehr war mit circa 30 Einsatzkräften vor Ort.. Erstmeldung: 10.30 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 12.24 Uhr

Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann