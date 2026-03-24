Frontal-Crash zwischen Audi und Tesla: Person bricht sich den Oberschenkel

Hamburg - Heftiger Crash in Hamburg : Am Dienstag sind ein Audi und ein Tesla in der Hansestadt zusammengestoßen. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

In Hamburg sind am Dienstag ein Audi und ein Tesla frontal kollidiert. Zwei Personen wurden dabei verletzt. © NEWS5 / Kevin Kobus

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei teilte gegenüber TAG24 mit, dass sich der Unfall gegen 15.22 Uhr auf der Holsteiner Chaussee im Stadtteil Eidelstedt ereignet hatte.

Zum genauen Hergang konnte er keine Angaben machen, klar war nur, dass der Audi und der Tesla frontal miteinander kollidiert waren.

Eine beteiligte Person erlitt dabei eine Handverletzung sowie einen Schock, eine andere Person eine Oberschenkelfraktur. Nach der Erstversorgung vor Ort kamen beide ins Krankenhaus.