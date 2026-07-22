Kollision zwischen Transporter und Linienbus: Drei Menschen verletzt

Hamburg - Crash in der Hansestadt: Am Mittwoch sind in Hamburg ein Linienbus und ein Transporter zusammengestoßen. Dabei wurden drei Menschen verletzt.

Ein Transporter und ein Linienbus sind am Mittwoch in Hamburg zusammengestoßen. © Lenthe-Medien/Hess

Gegenüber TAG24 teilte ein Sprecher der Polizei mit, dass sich der Unfall gegen 14.05 Uhr auf der Edmund-Siemers-Allee ereignet hatte.

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten der Transporter und der besetzte Linienbus miteinander. Dabei wurden nach derzeitigen Erkenntnissen der Transporter-Fahrer sowie zwei Insassen des Busses verletzt.

Zur Schwere der Verletzungen konnte der Sprecher auf Nachfrage keine Angaben machen, allerdings mussten die Betroffenen nach der Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht werden.