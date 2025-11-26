Gleich zwei Unfälle am Morgen: Chaos im Hamburger Berufsverkehr

Hamburg - Gleich zwei Unfälle sorgten am Mittwochmorgen für Verkehrschaos mitten im Berufsverkehr in Hamburg .

Mehrere beteiligte Fahrzeuge waren an einem Unfall auf der Kollaustraße beteiligt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 7.40 Uhr krachte es auf der Kollaustraße. Nach ersten Erkenntnissen seien drei bis vier Fahrzeuge an einem Unfall beteiligt gewesen, so ein Sprecher der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Zu Verletzungen der Beteiligten seien bisher keine konkreten Details bekannt. Nach bisherigem Stand soll eine Person leicht verletzt worden sein, so der Sprecher.

Ein Reporter vor Ort berichtete von Chaos im Berufsverkehr.

Zu Straßensperrungen konnte der Polizeisprecher keine Angaben machen. Der Busverkehr sei allerdings nicht beeinträchtigt gewesen, erklärte der Beamte.