Gleich zwei Unfälle am Morgen: Chaos im Hamburger Berufsverkehr
Von Jana Steger, Laura Heide
Hamburg - Gleich zwei Unfälle sorgten am Mittwochmorgen für Verkehrschaos mitten im Berufsverkehr in Hamburg.
Gegen 7.40 Uhr krachte es auf der Kollaustraße. Nach ersten Erkenntnissen seien drei bis vier Fahrzeuge an einem Unfall beteiligt gewesen, so ein Sprecher der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.
Zu Verletzungen der Beteiligten seien bisher keine konkreten Details bekannt. Nach bisherigem Stand soll eine Person leicht verletzt worden sein, so der Sprecher.
Ein Reporter vor Ort berichtete von Chaos im Berufsverkehr.
Zu Straßensperrungen konnte der Polizeisprecher keine Angaben machen. Der Busverkehr sei allerdings nicht beeinträchtigt gewesen, erklärte der Beamte.
Unfall auf A7 bei Hamburg-Heimfeld sorgt für weiteren Morgenstau
Doch nicht nur auf der Kollaustraße, auch auf der A7 kam es am Mittwochmorgen im Berufsverkehr wegen eines Unfalls bei der Anschlussstelle Hamburg-Heimfeld zu Verkehrsbehinderungen.
Ein Auto war auf der linken Seite gegen die Leitplanke gefahren. Verletzt hat sich nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Das Fahrzeug wurde auf einen Abschleppwagen verladen und von der Fahrbahn entfernt. Die Restarbeiten an der Unfallstelle dauern noch an.
