Unfall an Hamburger Hafen: Arbeiter stürzt neben Gleise und wird schwer verletzt

Am Dienstagmorgen passierte ein Arbeitsunfall auf der Straße An der Hafenbahn. Die Person wurde schwer verletzt.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Am Dienstagmorgen stürzte ein Arbeiter im Bereich der Gleise am Hamburger Hafen.

Die Feuerwehr brachte die schwer verletzte Person in ein Krankenhaus.
Die Feuerwehr brachte die schwer verletzte Person in ein Krankenhaus.  © NEWS5/Sebastian Peters

Wie ein Pressesprecher der Polizei Hamburg auf Anfrage von TAG24 mitteilte, sei der Arbeiter mutmaßlich von einem Baugerüst gefallen.

Die Person hatte sich bei dem Sturz schwer verletzt und wurde von der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich um 8.48 Uhr auf der Straße An der Hafenbahn in der Nähe der Harburger Chaussee.

Zu der genauen Ursache des Arbeitsunfalls konnte die Polizei keine Angaben machen.

Titelfoto: NEWS5/Sebastian Peters

Mehr zum Thema Hamburg Unfall: