Unfall an Hamburger Hafen: Arbeiter stürzt neben Gleise und wird schwer verletzt
Hamburg - Am Dienstagmorgen stürzte ein Arbeiter im Bereich der Gleise am Hamburger Hafen.
Wie ein Pressesprecher der Polizei Hamburg auf Anfrage von TAG24 mitteilte, sei der Arbeiter mutmaßlich von einem Baugerüst gefallen.
Die Person hatte sich bei dem Sturz schwer verletzt und wurde von der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht.
Der Unfall ereignete sich um 8.48 Uhr auf der Straße An der Hafenbahn in der Nähe der Harburger Chaussee.
Zu der genauen Ursache des Arbeitsunfalls konnte die Polizei keine Angaben machen.
