Unfall an Hamburger Hafen: Arbeiter stürzt neben Gleise und wird schwer verletzt

Hamburg - Am Dienstagmorgen stürzte ein Arbeiter im Bereich der Gleise am Hamburger Hafen.

Die Feuerwehr brachte die schwer verletzte Person in ein Krankenhaus. © NEWS5/Sebastian Peters

Wie ein Pressesprecher der Polizei Hamburg auf Anfrage von TAG24 mitteilte, sei der Arbeiter mutmaßlich von einem Baugerüst gefallen.

Die Person hatte sich bei dem Sturz schwer verletzt und wurde von der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht.