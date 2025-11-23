Nach Frontalcrash unter Drogen: Junger Fahrer schiebt Unfallgegner 31 Meter weiter

Hamburg - Großer Schreck für ein Paar in der Nacht zu Sonntag in Hamburg ! Nach einem Zusammenstoß trat der Unfallgegner plötzlich auf das Gaspedal.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 1.27 Uhr habe es auf der Kieler Straße auf Höhe der Elbgaustraße gekracht, bestätigte der Lagedienst der Polizei Hamburg auf TAG24-Nachfrage.

Nach ersten Erkenntnissen sei der Fahrer eines SUV in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Kastenwagen zusammengestoßen.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort seien beide Fahrzeuge zunächst zum Stehen gekommen. Doch dann habe der junge Fahrer plötzlich Gas gegeben und seine Unfallgegner, einen Mann und eine Frau, 31 Meter weiter geschoben.

Glücklicherweise blieb das Pärchen in der Hochdachlimousine unverletzt. Wie die Feuerwehr angab, sei die Frau Mitte dreißig und im achten Monat schwanger.