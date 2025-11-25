Rote Ampel als Ursache? Lastwagen kollidiert mit Fahrrad, Person schwer verletzt

Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt ! Am Dienstagvormittag gegen 9.06 Uhr krachte eine Person auf einem Fahrrad mit einem Lastwagen zusammen.

Am Dienstagvormittag krachten bei einem Unfall ein Lastwagen und eine Person auf einem Fahrrad ineinander. © NEWS5 / Fabian Höfig

Der Crash ereignete sich am Ferdinandstor Ecke Kennedybrücke, bestätigte ein Sprecher der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Dabei wurde die Person auf dem Fahrrad schwer verletzt und daraufhin in ein Krankenhaus transportiert.

Ob es sich bei der Person um einen Mann oder eine Frau handelte, konnte der Sprecher nicht beantworten.