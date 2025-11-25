Rote Ampel als Ursache? Lastwagen kollidiert mit Fahrrad, Person schwer verletzt
Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt! Am Dienstagvormittag gegen 9.06 Uhr krachte eine Person auf einem Fahrrad mit einem Lastwagen zusammen.
Der Crash ereignete sich am Ferdinandstor Ecke Kennedybrücke, bestätigte ein Sprecher der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.
Dabei wurde die Person auf dem Fahrrad schwer verletzt und daraufhin in ein Krankenhaus transportiert.
Ob es sich bei der Person um einen Mann oder eine Frau handelte, konnte der Sprecher nicht beantworten.
Die Beamten seien aktuell noch vor Ort an der Unfallstelle, um zu klären, ob bei dem Unfall womöglich eine rote Ampel nicht beachtet wurde. Zu Straßensperrungen konnte der Sprecher keine Auskunft geben.
