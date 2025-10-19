Betrunkener zerlegt seinen Audi und räumt Ampel um

Hamburg - Das gibt einen ordentlichen Kater: Ein Autofahrer hat am Samstagabend in Hamburg -Rahlstedt eine Ampel gerammt. Die Fahrt endete für ihn im Krankenhaus.

Am Audi entstand ein Totalschaden. © Christoph Seemann/HamburgNews

Der 43-Jährige hat am Samstag auf schmerzhafte Weise gelernt, dass man sich nach dem Konsum von Alkohol besser nicht mehr hinter das Steuer setzt.

An der Ecke Rahlstedter Straße/Amtsstraße soll der Mann gegen 21 Uhr erst den Kantstein gerammt und anschließend eine Ampel umgefahren haben.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass beim Pusten ein Wert von über ein Promille herauskam. Der Lagedienst der Polizei Hamburg bestätigte gegenüber TAG24, dass gegen den Mann wegen Fahren unter Einfluss von Alkohol ermittelt wird.