Radfahrer wird von Auto erfasst und durch die Luft geschleudert - Lebensgefahr!

Hamburg - Schwerer Unfall im Hamburger Norden! Am Freitagmorgen ist ein Radfahrer (56) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden.

Ein Radfahrer wurde in Hamburg-Langenhorn von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich der Unfall gegen 5.20 Uhr auf der Langenhorner Chaussee ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen war der 56-Jährige mit seinem Rad den Schmuggelstieg in Richtung stadteinwärts unterwegs.

Dort soll er, trotz roter Ampel, einfach in der Einmündung auf die Langenhorner Chaussee gefahren sein.

Daraufhin soll der Radfahrer frontal von einem von rechts kommenden Hyundai einer 37-Jährigen erfasst worden sein. Laut TAG24-Informationen sei er anschließend mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert worden.

Der Radfahrer befinde sich im Krankenhaus und schwebe in Lebensgefahr, so der Sprecher am Morgen. Er erlitt durch den Unfall lebensgefährliche Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen samt Notarzt transportierte den Radfahrer nach dem Crash in eine Klinik. Sein Zustand sei weiterhin kritisch, heißt es vonseiten der Beamten am Mittag.