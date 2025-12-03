Zeugen gesucht: Jugendlicher auf Fahrrad von Bus erfasst und lebensgefährlich verletzt
Hamburg - Ein Linienbus stieß beim Abbiegen am Dienstagmittag in Bergedorf mit einem Fahrradfahrer zusammen.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Hamburg war eine 56-jährige Linienbusfahrerin auf der Wentorfer Straße unterwegs und bog nach links in die Pfingststraße ab.
Dabei kollidierte das Heck des Busses mit dem Fahrradfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Mohnhof unterwegs war.
Laut Polizeiangaben erlitt der 17-Jährige dabei eine lebensbedrohliche Kopfverletzung und mehrere Brüche.
Er wurde mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Gesundheitszustand sei immer noch kritisch.
Die Ermittlungen zu der Unfallursache dauern noch an. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 040428656789 bei der Hamburger Polizei zu melden.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa