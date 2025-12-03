Zeugen gesucht: Jugendlicher auf Fahrrad von Bus erfasst und lebensgefährlich verletzt

Hamburg - Ein Linienbus stieß beim Abbiegen am Dienstagmittag in Bergedorf mit einem Fahrradfahrer zusammen.

Die Hamburger Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Hamburg war eine 56-jährige Linienbusfahrerin auf der Wentorfer Straße unterwegs und bog nach links in die Pfingststraße ab.

Dabei kollidierte das Heck des Busses mit dem Fahrradfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Mohnhof unterwegs war.

Laut Polizeiangaben erlitt der 17-Jährige dabei eine lebensbedrohliche Kopfverletzung und mehrere Brüche.

Er wurde mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Gesundheitszustand sei immer noch kritisch.