Auto landet in der Elbe: Fahrer muss reanimiert werden

Hamburg - Am Mittwochmorgen kam ein Autofahrer von einer Straße in Kirchwerder ab und landete in der Elbe.

Warum der Autofahrer von der Straße abkam, sei noch unklar. © NEWS5/Sebastian Peters

Wie eine Pressesprecherin der Polizei Hamburg auf Anfragen von TAG24 zunächst mitteilte, sei die genaue Ursache des Unfalls am Kraueler Hauptdeich noch unklar.

Ein 89-jähriger Mann kam mit seinem Auto gegen 9.45 Uhr links von der Elbuferstraße ab. Dabei überschlug sich das Auto und fuhr in die Elbe, so die Polizei.

Mit zwei Booten war die Feuerwehr im Einsatz und rettete den 89-jährigen Mann aus dem Auto, dass bis zur Hälfte im Wasser stand.

Laut Polizei musste der Mann von den Einsatzkräften vor Ort reanimiert werden und kam anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Das Auto wurde von der Feuerwehr gesichert und aus dem Wasser gezogen. Betriebsstoffe, die durch den Unfall ausgelaufen waren, wurden von den Einsatzkräften gebunden.