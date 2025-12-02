Zeugen gesucht: Motorradfahrer prallt gegen Baum und wird lebensgefährlich verletzt

Hamburg - Am späten Montagabend kam ein Motorradfahrer im Stadtteil Farmsen-Berne von der Straße ab.

Der Motorradfahrer wurde mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. © Lars Ebner

Wie ein Polizeisprecher des Lagedienstes Hamburg auf Anfragen von TAG24 bestätigte, passierte der Unfall um 23.39 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Damm.

Der 34-jährige Motorradfahrer kam aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Dabei wurde der Mann lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte führten vor Ort Reanimationsmaßnahmen durch. Anschließend wurde der 34-Jährige unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht.

Inzwischen habe sich der Gesundheitszustand des Mannes stabilisiert, sei jedoch weiterhin kritisch, so die Polizei.

Laut der Polizei fuhr der Motorradfahrer in Richtung Berner Weg. In einer Kurve in Höhe der Eckerkoppel verlor der 34-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit dem Baum.