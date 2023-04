08.04.2023 17:20 2.008 Kind (7) wird von Linienbus überfahren und tödlich verletzt

In Hamburg-Hafencity wurde am Samstagnachmittag ein siebenjähriges Kind von einem Bus überfahren und tödlich verletzt. Der Unfall geschah am Brooktorkai.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Schrecklicher Unfall in Hamburg: Am Samstagnachmittag ist im Stadtteil Hafencity ein Kind von einem Linienbus überfahren und tödlich verletzt worden. In Hamburg-Hafencity wurde am Samstagnachmittag ein siebenjähriges Kind von einem Bus überfahren und tödlich verletzt. © HamburgNews/Christoph Seemann Wie eine Sprecherin des Lagedienstes der Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, ereignete sich der tragische Vorfall gegen 16.07 Uhr am Brooktorkai. Demnach wurde das Kind, das nach ersten Erkenntnissen sieben Jahre alt gewesen sein soll, aus noch ungeklärter Ursache von dem Bus erfasst. Noch am Unfallort erlag das Kind anschließend seinen schweren Verletzungen. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Weitere Angaben konnte die Sprecherin zunächst nicht machen.

