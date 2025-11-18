Lkw rollt über Bein von E-Scooter-Fahrer
Hamburg - Schwerer Unfall im Hamburger Hafen: Dabei ist ein Lkw über das Bein eines anderen Beteiligten gefahren.
Der Unfall ereignete sich gegen 13.04 Uhr am Windhukkai.
Bei dem Verletzten handelte es sich vermutlich um einen E-Scooter-Fahrer, so ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von TAG24.
Der verletzte erwachsene Mann wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert, so der Sprecher weiter.
Weitere Angaben zum aktuellen Gesundheitszustand des Verletzten konnte der Sprecher nicht machen.
Ein Reporter vor Ort berichtete, dass der Lastwagen den E-Scooter beim Rechtsabbiegen übersah und diesen daraufhin erfasste. Diese Information konnte der Sprecher bislang allerdings nicht bestätigen.
