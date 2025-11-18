Lkw rollt über Bein von E-Scooter-Fahrer

Hamburg - Schwerer Unfall im Hamburger Hafen: Dabei ist ein Lkw über das Bein eines anderen Beteiligten gefahren.

Bei einem Unfall im Hamburger Hafen ist ein Lkw über das Bein eines E-Scooter-Fahrers gefahren. © NEWS5 / Sebastian Peters

Der Unfall ereignete sich gegen 13.04 Uhr am Windhukkai.

Bei dem Verletzten handelte es sich vermutlich um einen E-Scooter-Fahrer, so ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Der verletzte erwachsene Mann wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert, so der Sprecher weiter.

Weitere Angaben zum aktuellen Gesundheitszustand des Verletzten konnte der Sprecher nicht machen.