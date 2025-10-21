Mann von VW angefahren und durch die Luft geschleudert

Hamburg - Großer Schreck in Hamburg ! Am Montagabend wurde ein Mann von einem Auto angefahren. Er kam ins Krankenhaus.

Der Mann soll bei roter Ampel die Straße überquert haben, der VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, sei der Mann gegen 21 Uhr an der Adenauerallee von einem VW getroffen worden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei der Mann bei roter Ampel über die Straße gegangen. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erwischte ihn frontal.

Laut Reporter vor Ort sei der Mann, der aus der Drogenszene kommen soll, durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter durch die Luft geflogen, bevor er auf dem Asphalt aufschlug.