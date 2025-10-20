Von Auto erfasst und durch die Luft geschleudert: Radfahrer stirbt nach schwerem Unfall

Hamburg - Schwerer Unfall im Hamburger Norden! Am Freitagmorgen ist ein Radfahrer (56) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto zunächst lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann ist am Sonntag an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben.

Ein Radfahrer wurde in Hamburg-Langenhorn von einem Auto erfasst und starb nun an seinen Verletzungen. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage am Freitag erklärte, hatte sich der Unfall gegen 5.20 Uhr auf der Langenhorner Chaussee ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen war der 56-Jährige mit seinem Rad den Schmuggelstieg in Richtung stadteinwärts unterwegs.

Dort soll er, trotz roter Ampel, einfach in der Einmündung auf die Langenhorner Chaussee gefahren sein.

Daraufhin soll der Radfahrer frontal von einem von rechts kommenden Hyundai einer 37-Jährigen erfasst worden sein. Laut TAG24-Informationen sei er anschließend mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert worden.

Ein Rettungswagen samt Notarzt transportierte den Mann nach dem Crash noch in eine Klinik. Er erlitt durch den Unfall lebensgefährliche Kopfverletzungen und erlag nun schließlich seinen Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte.