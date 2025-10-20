Wilde Fahrt durch Hamburg: Mann klaut Paket-Van und kracht in Bus

Hamburg - Erst klaut ein Mann einen Lieferwagen, dann rast er damit durch die Innenstadt und baut einen Unfall . Anschließend flüchtet er. Die Polizei kann ihn schnappen. Dieser kuriose Vorfall ereignete sich am Montagmittag in Hamburg.

Ein Unbekannter klaute einen Paket-Transporter und flüchtete. Dann baute er einen Unfall damit. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Sprecher der Pressestelle der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24 erklärte, begann die wilde Diebesaktion gegen kurz vor 12.30 Uhr im Mittelweg in Hamburg (Bezirk Eimsbüttel).

Ein Mann hatte dort einen geparkten Transporter voll mit Paketen geklaut und war damit weggefahren, so der Beamte.

In der Innenstadt wurde der Übeltäter dann unfreiwillig auf seiner Fluchtfahrt gestoppt. Er war mit dem gestohlenen Van in der Dammtorstraße in einen Linienbus gekracht.

"Drei bis vier Personen im Bus wurden verletzt, alle - Stand jetzt - aber nur leicht", berichtete der Polizeisprecher. Der Täter flüchtete, konnte jedoch wenig später von den Beamten geschnappt und vorläufig festgenommen werden.