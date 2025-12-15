Unachtsamkeit endet im Crash: Zwei Personen verletzt
Hamburg - Heftiger Crash in der Hansestadt: Als eine Person in einem Auto unachtsam war und sich im Straßenverkehr einordnen wollte, krachte es.
Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr auf der Alsterkrugchaussee, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.
Ein Fahrzeug wollte auf einem Tankstellengelände wenden und habe bei der Wiedereinfahrt vom Tankstellengelände auf die Straße nicht auf den Verkehr geachtet.
Dabei kam es zu einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Zunächst hieß es, dass eine Person in einem der Autos eingeklemmt sei. "Das hat sich aber nicht bestätigt", so der Sprecher weiter.
Durch den Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. Ins Krankenhaus mussten die beiden nicht gebracht werden.
Die Alsterkrugchaussee war von 20.35 Uhr bis circa 22 Uhr voll gesperrt.
Titelfoto: Lenthe-Medien/Müller