Unachtsamkeit endet im Crash: Zwei Personen verletzt

Hamburg - Heftiger Crash in der Hansestadt : Als eine Person in einem Auto unachtsam war und sich im Straßenverkehr einordnen wollte, krachte es.

Am Sonntagabend sind in Hamburg wegen Unachtsamkeit zwei Fahrzeuge bei einem Unfall kollidiert. © Lenthe-Medien/Müller

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr auf der Alsterkrugchaussee, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Ein Fahrzeug wollte auf einem Tankstellengelände wenden und habe bei der Wiedereinfahrt vom Tankstellengelände auf die Straße nicht auf den Verkehr geachtet.

Dabei kam es zu einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Zunächst hieß es, dass eine Person in einem der Autos eingeklemmt sei. "Das hat sich aber nicht bestätigt", so der Sprecher weiter.