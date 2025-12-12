Auto überschlägt sich nach Frontal-Crash in Hamburg

Hamburg - Heftiger Crash in der Hansestadt: Am Freitagabend sind in Hamburg zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eines der beiden Fahrzeuge überschlug sich anschließend.

Nach einem Frontal-Crash in Hamburg-Hamburg hat sich am Freitagabend ein Auto überschlagen. Es blieb auf dem Dach liegen. © Lenthe-Medien/Harms

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei teilte gegenüber TAG24 mit, dass sich der Unfall gegen 19.27 Uhr auf der Hannoverschen Straße/Ecke Neuländer Straße.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der Fahrer eines Opel Corsa nach links in die Neuländer Straße abbiegen, übersah dabei jedoch offenbar den entgegenkommenden Wagen eines Pflegedienstes.

Es kam zur Kollision, woraufhin sich der Opel überschlug und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Ersthelfer alarmierten den Rettungsdienst und kümmerten sich um die beiden Fahrer.

Die beiden hatten Glück: Während der Fahrer des Pflegedienstes lediglich eine Verletzung am Arm erlitt, zog sich der Opel-Fahrer eine Verletzung am Handgelenk zu. Ins Krankenhaus musste nur Letzterer.