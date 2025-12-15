Mitten im Berufsverkehr: Frau von Auto auf der Straße erfasst
Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt! Ein Hyundai hat am Montagmorgen eine Fußgängerin auf der Straße erfasst und dabei verletzt.
Der Hyundai war gegen 6.10 Uhr an der Kreuzung Alter Postweg / Gazerstraße im Hamburger Stadtteil Harburg unterwegs.
Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau nicht auf den Fließverkehr geachtet haben und einfach auf die Straße getreten sein, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von TAG24. Dabei sei sie vom Auto erfasst worden.
Durch den Aufprall habe die Frau eine Fraktur im Bereich der Beine erlitten. Sie werde nun vermutlich in einem Krankenhaus stationär aufgenommen und gelte damit als schwer verletzt.
Der Straßenbereich wurde wegen des Unfalls bis kurz nach 7.30 Uhr und damit mitten im Berufsverkehr gesperrt, so der Sprecher.
Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters