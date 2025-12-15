Mitten im Berufsverkehr: Frau von Auto auf der Straße erfasst

Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt! Ein Hyundai hat am Montagmorgen eine Fußgängerin auf der Straße erfasst und dabei verletzt.

Am frühen Montagmorgen hat ein Auto in Hamburg eine Frau erfasst. © NEWS5 / Sebastian Peters

Der Hyundai war gegen 6.10 Uhr an der Kreuzung Alter Postweg / Gazerstraße im Hamburger Stadtteil Harburg unterwegs.

Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau nicht auf den Fließverkehr geachtet haben und einfach auf die Straße getreten sein, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von TAG24. Dabei sei sie vom Auto erfasst worden.

Durch den Aufprall habe die Frau eine Fraktur im Bereich der Beine erlitten. Sie werde nun vermutlich in einem Krankenhaus stationär aufgenommen und gelte damit als schwer verletzt.