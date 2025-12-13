Toyota überschlagt sich beim Überholen: Vier Verletzte

Hamburg - Heftiger Crash am Samstagabend: In Hamburg hat sich ein Auto überschlagen. Vier Personen wurden dabei verletzt.

Am Samstagabend hat sich in Hamburg ein Auto überschlagen. Vier Personen wurden dabei verletzt. © NEWS5 / René Schröder

Gegenüber TAG24 erklärte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei, dass sich der Unfall gegen 19.05 Uhr auf der Möller Landstraße ereignet hatte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ein Toyota im Rahmen eines Überholvorgangs ins Schleudern und überschlug sich daraufhin.

Dabei erlitten alle vier Insassen Verletzungen: Einer von ihnen musste ins Krankenhaus gebracht werden, die anderen drei konnten leicht verletzt an der Unfallstelle verbleiben.