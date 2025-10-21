Heftiger Crash: Auto rast in Gegenverkehr und hinterlässt Trümmerfeld

Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt . Am Dienstagabend krachte ein Auto gegen ein weiteres Fahrzeug. Der Crash verursachte ein "großes Trümmerfeld", so ein Sprecher der Polizei .

Am Dienstagabend geriet ein Auto in den Gegenverkehr und krachte dabei gegen ein anderes Fahrzeug. © Christoph Seemann / Hamburg News

Bei dem Unfall im Ehestorfer Heuweg in Hamburg geriet gegen 18.25 Uhr ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.

Daraufhin kollidierte dieses mit einem anderen Auto, erklärte der Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Betriebsstoffe seien durch den Zusammenprall nicht ausgelaufen, so der Sprecher weiter. Leicht verletzt wurde lediglich der Fahrer des unfallverursachenden Autos. Dieser wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.