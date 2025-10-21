Heftiger Crash: Auto rast in Gegenverkehr und hinterlässt Trümmerfeld
Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt. Am Dienstagabend krachte ein Auto gegen ein weiteres Fahrzeug. Der Crash verursachte ein "großes Trümmerfeld", so ein Sprecher der Polizei.
Bei dem Unfall im Ehestorfer Heuweg in Hamburg geriet gegen 18.25 Uhr ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.
Daraufhin kollidierte dieses mit einem anderen Auto, erklärte der Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.
Betriebsstoffe seien durch den Zusammenprall nicht ausgelaufen, so der Sprecher weiter. Leicht verletzt wurde lediglich der Fahrer des unfallverursachenden Autos. Dieser wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.
Aufgrund des Unfalls waren beide Autos nicht mehr fahrbereit. Aktuell laufe der Verkehr ohne weitere Einschränkungen einspurig weiter. Gegen 20.15 Uhr konnte die Polizei den Einsatz beenden.
Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News