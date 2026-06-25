Linienbus rutscht in Graben: Eine Person lebensgefährlich verletzt

Hamburg - Am Donnerstagmorgen ist ein Linienbus in Hamburg verunglückt. Dabei wurde eine Person lebensgefährlich und eine weitere leicht verletzt.

Der Linienbus wurde erst langsamer und rutschte dann in einen Graben. © André Lenthe Fotografie

Gegen 8.40 Uhr kam es zu dem Unglück am Neuländer Elbdeich in Hamburg-Harburg.

Aus noch ungeklärter Ursache kam der Linienbus der KGV nach links von der Straße ab. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, sei der Bus zunächst langsamer geworden und dann in einen Graben gerutscht.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Während zunächst von einer schwer verletzten Person ausgegangen wurde, teilten die Einsatzkräfte am Nachmittag mit, dass diese sogar lebensgefährlich verletzt wurde.

Eine weitere Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide kamen nach dem Unfall in ein Krankenhaus. Die weiteren Fahrgäste konnten den Bus eigenständig verlassen und wurden vom Rettungsdienst Hamburg betreut. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich insgesamt 18 Personen in dem Bus.