Heftiger Kreuzungs-Crash in Hamburg: Minderjährige unter den Verletzten
Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt: Am späten Donnerstagnachmittag krachte es auf Hamburgs Straßen.
Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 17 Uhr im Hamburger Stadtteil Jenfeld an der Kreuzung Jenfelder Straße/Kelloggstraße, bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.
Dabei sind zwei Fahrzeuge beteiligt gewesen. Durch den Unfall wurden insgesamt drei Personen verletzt: Zwei 16-Jährige sowie eine erwachsene Person.
Alle drei Beteiligten wurden daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, allerdings lediglich für Kontrolluntersuchungen. Die zugezogenen Verletzungen seien bei allen dreien nämlich nur leicht gewesen, so der Sprecher weiter.
Zum Unfallhergang lagen bislang noch keine Informationen vor. Ein Reporter vor Ort berichtete von Missachten der Vorfahrt als Ursache, wodurch offenbar ein erheblicher Sachschaden entstand. Straßensperrung gibt es keine mehr.
Titelfoto: Lenthe-Medien/Lindner