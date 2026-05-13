Heftiger Kreuzungs-Crash: Sechs Personen bei Auto-Kollision verletzt

Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt: Am Mittwochabend krachten zwei Autos im Hamburger Stadtteil Ottensen gegeneinander.

Sechs Personen wurden bei einem Unfall in Hamburg-Ottensen verletzt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 19.02 Uhr wurde die Polizei zur Unfallstelle gerufen, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24. Grund für den Notruf: Zwei Fahrzeuge sind nahe der Binsbargstraße kollidiert.

Dabei fuhr eines der Fahrzeuge mutmaßlich bei orange über die Ampel und wollte die Kreuzung dort überqueren. Der andere Wagen, der nach links in die Ottensener Straße einbiegen wollte, kollidierte daraufhin mit dem Auto.

Insgesamt sechs Personen wurden durch den Unfall verletzt. Fotos zeigen, dass an beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst wurden. Zur Schwere der Verletzungen hatte der Sprecher jedoch keine Informationen vorliegen. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass unter den Verletzten auch ein Säugling sein soll.