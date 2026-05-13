Linienbus kollidiert mit Ford: Insgesamt neun Personen verletzt

Hamburg - Schock in der Hansestadt: Am frühen Mittwochabend kollidierte ein Linienbus und ein Ford im Hamburger Stadtteil Rotherbaum auf der Grindelallee.

Am Mittwochabend kollidierte in Hamburg ein Ford und ein Linienbus. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gemeldet wurde der Unfall gegen 18.14 Uhr, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Dabei wollte der Fahrer des Autos wenden und übersah bei dem Manöver den heranfahrenden Bus. Der Linienbus konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Folge: Kollision.

Nach aktuellem Stand sind durch den Unfall insgesamt neun Personen leicht verletzt worden. Drei von ihnen wurden in ein Krankenhaus transportiert.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass es sich um einen Bus der Linie 5 handelte. Dieser sei zum Zeitpunkt des Unfalls voll besetzt gewesen. Personen seien im Inneren des Fahrzeugs gestürzt.