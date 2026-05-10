Nach tödlichem Rad-Unfall mit Lkw: Jetzt reagiert die Stadt

Hamburg - Ein weißes Fahrrad am Straßenrand – ein sogenanntes Ghostbike – erinnert seit rund drei Wochen an einen bei einer Kollision mit einem Lkw verstorbenen Radfahrer (†53). Das stille Mahnmal an der Kreuzung Moorfleeter Straße/Liebigstraße steht zugleich sinnbildlich für die Gefahren des Radverkehrs im Hamburger Stadtgebiet. Nun reagierte die Stadt.

Das vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) aufgestellte "Ghostbike" erinnert an den Verstorbenen und soll gleichzeitig Mahnmal sein. © Citynewstv

Am Sonntag wurde der Radweg im Kreuzungsbereich rot markiert und bestehende Straßenmarkierungen ausgebessert.

Die Maßnahmen erfolgen nach einem schweren Unfall, bei dem am 17. April ein 53 Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen war.

Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 62-jähriger Fahrer mit seinem Sattelzug von der Liebigstraße nach rechts in die Moorfleeter Straße ab. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Radfahrer. Der Mann wurde von dem Lastwagen überrollt und tödlich verletzt.

Nur zwei Tage zuvor war bereits ein elfjähriger Junge im Hamburger Stadtteil Wilstorf bei einem ähnlichen Unfall ums Leben gekommen. Auch dort hatte ein Sattelzug den Jungen erfasst; er starb noch am Unfallort.