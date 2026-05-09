Schwerer Motorrad-Crash in Harburg: Biker lebensbedrohlich verletzt

Hamburg - Schwerer Unfall im Hamburger Süden! Am Freitagnachmittag wurde bei einer Kollision mit einem Auto ein Motorradfahrer im Stadtteil Neuland schwer verletzt.

Der Biker kollidierte am Freitagnachmittag mit einem Ford. © Lenthe-Medien

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16.55 Uhr am Großmoorbogen in Harburg.

Nach ersten Erkenntnissen war der Motorradfahrer in Richtung Neuländer Straße unterwegs, als ein Ford aus einer Geschäftsausfahrt auf die Straße einfahren wollte.



Der Motorradfahrer übersah dabei offenbar den ausfahrenden Wagen und es kam zur Kollision. Durch den Aufprall wurde der Biker über den Lenker geschleudert und stürzte schwer auf die Fahrbahn.

Der Mann zog sich bei dem Sturz lebensbedrohliche Verletzungen zu. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Verletzten noch vor Ort.

Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte nach Angaben der Polizei den Zustand des Motorradfahrers stabilisieren konnten.