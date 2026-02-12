Zeugen gesucht! Taxi erfasst Fußgänger: Mann ringt um sein Leben
Hamburg - Schlimmer Unfall in Hamburg! In der Nacht zu Donnerstag wurden zwei Männer von einem Taxi angefahren.
Die beiden Fußgänger (30, 50) wollten gegen 1.30 Uhr über die Straße vor dem Wallringtunnel gehen, so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Dabei seien sie nach ersten Erkenntnissen unvermittelt auf die Straße getreten. Ein 65-jähriger Taxi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erwischte die Männer frontal.
Rettungskräfte versorgten die Verletzten, die zunächst ansprechbar gewesen seien.
Später am Donnerstag gab die Polizei weitere Details bekannt. Nach ihren Erkenntnissen überquerten die beiden Männer den Deichtorplatz zwischen zwei Grünflächen der nördlichen und südlichen Amsnickstraße.
Gleichzeitig querte der Taxi-Fahrer von der Straße Oberbaumbrücke kommend den Deichtorplatz in Richtung Klosterwall bei einer mutmaßlich für ihn grünen Ampel, so laut Polizeiangaben.
Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Taxi und den beiden Männern, die dadurch schwer bzw. lebensgefährlich verletzt wurden.
50-jähriger Fußgänger schwebt weiterhin in Lebensgefahr
Die Fußgänger wurden unter Begleitung eines Notarztes mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Bei dem 50-Jährigen bestehe weiterhin Lebensgefahr, der 30-jährige Begleiter sei derzeit stabil.
Zudem erlitt der 65-jährige Taxifahrer einen Schock und musste ebenfalls in eine Klinik gebracht werden.
Ein Verkehrsunfall-Team (VD 23) übernahm die Unfallaufnahmen vor Ort. Auch ein Sachverständiger kam zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter 040 4286 56789 bei der Polizei zu melden.
Erstmeldung um 7.22 Uhr, zuletzt aktualisiert um 17.29 Uhr.
Titelfoto: NEWS5 / Dominick Waldeck