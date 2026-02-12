Zeugen gesucht! Taxi erfasst Fußgänger: Mann ringt um sein Leben

Hamburg - Schlimmer Unfall in Hamburg ! In der Nacht zu Donnerstag wurden zwei Männer von einem Taxi angefahren.

Die Männer sollen unvermittelt auf die Straße getreten sein. © NEWS5 / Dominick Waldeck

Die beiden Fußgänger (30, 50) wollten gegen 1.30 Uhr über die Straße vor dem Wallringtunnel gehen, so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Dabei seien sie nach ersten Erkenntnissen unvermittelt auf die Straße getreten. Ein 65-jähriger Taxi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erwischte die Männer frontal.

Rettungskräfte versorgten die Verletzten, die zunächst ansprechbar gewesen seien.

Später am Donnerstag gab die Polizei weitere Details bekannt. Nach ihren Erkenntnissen überquerten die beiden Männer den Deichtorplatz zwischen zwei Grünflächen der nördlichen und südlichen Amsnickstraße.

Gleichzeitig querte der Taxi-Fahrer von der Straße Oberbaumbrücke kommend den Deichtorplatz in Richtung Klosterwall bei einer mutmaßlich für ihn grünen Ampel, so laut Polizeiangaben.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Taxi und den beiden Männern, die dadurch schwer bzw. lebensgefährlich verletzt wurden.