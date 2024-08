Horror-Crash in Hamburg: Zweijähriger erliegt seinen Verletzungen

Hamburg - Am späten Montagabend sind in Hamburg - Billstedt auf dem Schiffbeker Weg drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein zweijähriger Junge erlag im Krankenhaus später seinen schweren Verletzungen.

Nach einem Unfall in Hamburg-Billstedt starb ein Kind. © Lars Ebner

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren am Abend ein 22-Jähriger in einem Tesla und ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer den Schiffbeker Weg in Richtung Billstedt.



Eine 40-Jährige fuhr demnach zeitgleich in einem Ford aus dem Sturmvogelweg auf den Schiffbeker Weg, kollidierte im Einmündungsbereich mit dem Mercedes und anschließend auch noch mit dem Tesla.

Der Ford geriet daraufhin ins Schlingern, kam von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Bäume an der Fahrbahn. Einer wurde sogar abgerissen.

Die 40-Jährige, ihr Beifahrer (23) sowie zwei im Auto sitzende Zweijährige wurden teils schwer verletzt. Eines der beiden Kinder wurde reanimiert, verstarb später jedoch im Krankenhaus.

Vier weitere Personen aus den anderen beiden Fahrzeugen seien bei dem Unfall nur leicht verletzt worden.

Trotz der teilweise massiv deformierten Autos, konnten alle Personen vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus den Wracks befreit werden, so ein Sprecher der Feuerwehr am späten Montagabend

Wie auch auf Bildern von der Unfallstelle zu sehen ist, glich der Schiffbeker Weg nach dem Unfall einem Trümmerfeld.