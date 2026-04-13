Junge (12) läuft bei roter Ampel auf die Straße und wird von Auto erfasst

Hamburg - Dramatischer Unfall in der Hansestadt: Am Montagabend ist ein zwölfjähriger Junge in Hamburg von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Der Junge wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und kam dann mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. © Lenthe-Medien/Müller

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Crash gegen 19 Uhr auf dem "Suhrenkamp" ereignet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Junge trotz einer roten Ampel auf die Straße gelaufen, wo er von dem Wagen erfasst wurde.

Der Zwölfjährige hatte großes Glück und wurde nur leicht verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht, wo er maximal eine Nacht wird verbringen müssen.