Junge (12) läuft bei roter Ampel auf die Straße und wird von Auto erfasst
Hamburg - Dramatischer Unfall in der Hansestadt: Am Montagabend ist ein zwölfjähriger Junge in Hamburg von einem Auto erfasst und verletzt worden.
Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Crash gegen 19 Uhr auf dem "Suhrenkamp" ereignet.
Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Junge trotz einer roten Ampel auf die Straße gelaufen, wo er von dem Wagen erfasst wurde.
Der Zwölfjährige hatte großes Glück und wurde nur leicht verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht, wo er maximal eine Nacht wird verbringen müssen.
Im Bereich der Unfallstelle kam es während der Bergungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen. Laut dem Sprecher konnte die Straße gegen 20.26 Uhr wieder komplett freigegeben werden.
Titelfoto: Lenthe-Medien/Müller