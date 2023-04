10.04.2023 22:40 5.178 Junge (†7) stirbt bei Busunfall: Bus fuhr bei Rot!

In der Hamburger Hafencity wurde am Samstag ein Siebenjähriger von einem Bus überfahren und tödlich verletzt. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Hamburg - Eine Tragödie: Die Ermittlungen zum Unfalltod eines siebenjährigen Jungen, der am Karsamstag in der Hamburger Hafencity von einem Bus überrollt worden ist, dauern an. In der Hamburger Hafencity wurde am Samstag ein Siebenjähriger von einem Bus überfahren und tödlich verletzt. Die Ermittlungen dauern an. © HamburgNews/Christoph Seemann Jetzt kam heraus: Der Busfahrer, der aus Richtung Am Sandtorkai kam, missachtete eine rote Ampel schreibt die Hamburger Morgenpost, bevor es zu dem folgenschweren Zusammenstoß mit dem Jungen kam. Das Kind wollte nach bisherigen Erkenntnissen gegen 16 Uhr mit seiner Mutter die Straßenkreuzung Brooktorkai/Bei St. Annen an einer Ampel überqueren. Dort erfasste ein HVV-Bus der Linie 2 den Siebenjährigen aus bislang ungeklärter Ursache. Rettungskräfte versuchten den Jungen noch zu reanimieren, doch er starb noch am Unfallort. Zwar konnten bei dem Fahrer des Busses keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum gefunden werden, dennoch ordnete die Polizei die Entnahme einer Blutprobe an. Hamburg Unfall Kind (7) wird von Linienbus überfahren und tödlich verletzt Die Mutter des Kindes und mehrere Zeugen, die den Unfall gesehen hatten, wurden von Notfallseelsorgern betreut. Medienberichten zufolge war der Junge mit seiner Familie zu Besuch in Hamburg und in der Hafencity unterwegs. Wegen des Unfalls war der Brooktorkai längere Zeit gesperrt. Erstmeldung vom 9. April um 14.24 Uhr, aktualisiert am 10. April um 22.40 Uhr.

