Laster kracht in Linienbus: Mehrere Menschen verletzt

Hamburg - Am Montagmittag ist ein Lkw in Hamburg -Langenhorn in einen Linienbus gekracht. Drei Menschen wurden verletzt.

Drei Personen sollen bei dem Unfall verletzt worden sein. © JOTO

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, sei der Laster gegen 13 Uhr auf den Bus aufgefahren.

Durch die Kollision splitterten etliche Scheiben des Busses. Drei Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen verletzt, einer von ihnen kam in ein Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Die Feuerwehr eilte mit mehreren Fahrzeugen zu der Unfallstelle vor dem Krohnstieg Center in Langenhorn.