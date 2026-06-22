Motorrad kollidiert mit Auto: Mehrere Personen bei heftigem Crash verletzt
Hamburg - Heftiger Unfall in der Hansestadt: Am Montagnachmittag krachte es im Hamburger Stadtteil Mümmelmannsberg zwischen einem Motorrad und einem Auto.
Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 17 Uhr im Havighorster Redder, bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.
Nach ersten Erkenntnissen habe das Auto versucht, auf der Straße zu wenden. Dabei hat der Motorradfahrer, der in die gleiche Richtung wie das Auto unterwegs war, den Wagen touchiert.
Insgesamt zwei Personen wurden durch den Unfall verletzt, so der Sprecher weiter. Beide zogen sich jedoch nur leichte Verletzungen zu.
Dennoch sind die zwei Beteiligten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert worden.
Der Havighorster Redder war wegen des Unfalls für circa eine halbe Stunde voll gesperrt. Gegen 17.30 Uhr war die Fahrbahn jedoch wieder frei befahrbar.
Titelfoto: NEWS5 / René Schröder