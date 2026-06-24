Radfahrer von zwei Autos erfasst: Mann (†57) stirbt noch am Unfallort

Hamburg - Schlimmer Unfall in Hamburg ! In Tonndorf wurde ein Radfahrer (†57) am Mittwoch bei einem Crash tödlich verletzt.

Retter leiteten umgehend eine Reanimation ein. © News5

Gegen 10.15 Uhr ereignete sich der Unfall im Ölmühlenweg, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.

Der 57-Jährige sei mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Ahrensburger Straße unterwegs gewesen.

Als er die Straße überqueren wollte, kollidierte der Radfahrer nach bisherigen Erkenntnissen mit einem entgegenkommenden VW Polo einer 56-Jährigen und dem in gleicher Richtung fahrenden VW Transporter eines 64-Jährigen.

Ersthelfer begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen, die anschließend von Rettungskräften übernommen wurden.

Dennoch kam für den 57-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Ein Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreute Zeugen des schlimmen Unfalls.

Der Einsatz lief noch. Der Ölmühlenweg wurde zwischen der Walddörfer Straße und der Ahrensburger Straße gesperrt.