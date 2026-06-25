Linienbus verunglückt: Fahrer schwer verletzt

Hamburg - Am Donnerstagmorgen ist ein Linienbus in Hamburg verunglückt. Der Fahrer ist schwer, ein Fahrgast leicht verletzt.

Der Linienbus wurde erst langsamer und rutschte dann in einen Graben. © André Lenthe Fotografie

Gegen 8.40 Uhr kam es zu dem Unglück am Neuländer Elbdeich in Hamburg-Harburg.

Aus noch ungeklärter Ursache kam der Linienbus der KGV nach links von der Straße ab. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, sei der Bus zunächst langsamer geworden und dann in einen Graben gerutscht.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Derzeit gehen die Retter davon aus, dass der Fahrer einen medizinischen Notfall hatte.

Er war beim Eintreffen der Kräfte noch ansprechbar und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann gilt als schwer verletzt.

Ein Fahrgast wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Laut Reporter vor Ort befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks insgesamt 18 Personen in dem Bus.