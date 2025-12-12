Lkw kollidiert mit Auto: Eine Person im Krankenhaus

Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt: Gegen 6.01 Uhr am frühen Freitagmorgen ging der Notruf ein.

Am Freitagmorgen sind in Hamburg ein Auto und ein Lkw kollidiert. © Christoph Seemann / Hamburg News

Der Crash ereignete sich an der Kreuzung Cuxhavener Straße - Waltershofer Straße, so ein Sprecher der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Bei dem Unfall seien ein Lkw und ein Auto beteiligt gewesen, so der Sprecher weiter. Dabei wurde die Person aus dem Pkw verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Schwere der Verletzungen sowie weitere Details zum Unfallhergang hatte der Sprecher bislang keine weiteren Informationen vorliegen.