Frauen retten sich durch Sprung! Mercedes rast auf Bürgersteig und kracht gegen Wand

Hamburg - Das hätte schlimm enden können! Ein Autofahrer hat sich am Sonntagabend im Hamburger Süden einer Polizeikontrolle entzogen. Dabei erfuhr er fast zwei Frauen und landete schließlich mit seinem Wagen an einer Hauswand.

Der Mann entzog sich in Hamburg einer Polizeikontrolle und krachte mit seinem Wagen gegen eine Hauswand. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der Mann den Beamten gegen 20.37 Uhr auf der Buxtehuder Straße im Stadtteil Harburg aufgefallen.

Dort stand er mit seinem Mercedes auf der Abbiegespur an einer Kreuzung, fuhr aber geradeaus weiter, als die Ampel auf Grün sprang. Als die Beamten ihn, auch wegen des nicht eingeschalteten Lichts, ansprechen wollten, gab der Fahrer plötzlich Gas.

Wenige hundert Meter weiter verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und raste auf den Gehweg, wo sich zwei Frauen nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnten.

Der Mercedes krachte anschließend seitlich gegen die Wand eines Mehrfamilienhauses und kam dort zum Stehen. Die Polizei konnte den Mann daraufhin stellen.

Bei einer Überprüfung kam so einiges zum Vorschein: Vermutlich stand er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, zudem besaß er keinen Führerschein. Hinzu kam, dass das Auto keinen Versicherungsschutz mehr hatte, die Kennzeichen waren entstempelt.