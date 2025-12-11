Mehrere Verletzte! Mercedes sorgt für "großes Trümmerfeld" nach Verfolgsungsjagd

Hamburg - Heftiger Unfall in Hamburg! Am Mittwochabend sind bei einer Verfolgsjagd im Stadtteil Wandsbek fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer.

Am Mittwochabend gab es einen Unfall in Hamburg-Wandsbek. © Lars Ebner

Gegen 20.28 Uhr war der Polizei der Mercedes eines 31-Jährigen aufgefallen, der deutlich zu schnell unterwegs war. Zahlreiche Anhalteversuche scheiterten allerdings, der Fahrer reagierte nicht und fuhr stattdessen unbehelligt weiter in Richtung Tonndorf.

Auf der Ahrensburger Straße Ecke Eickhoffweg kam es schließlich zum Crash und einem "großen Trümmerfeld", wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage erklärte.

Der Mercedes war zunächst mit einem in gleicher Richtung fahrenden Wagen zusammengestoßen. Dabei wurden die Insassen, eine 64 Jahre alte Frau schwer und ein 66-jähriger Mann leicht verletzt.

Im Anschluss kollidierte der Mercedes noch mit einem weiteren Fahrzeug und fuhr in den Gegenverkehr. Dort versuchte ein entgegenkommendes Auto auszuweichen, schaffte es aber nicht mehr rechtzeitig. Durch den Aufprall geriet es auf den Gehweg und krachte in einen abgestellten E-Roller.