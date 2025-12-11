Mann hantiert an Schaltkasten und wird durch Stromschlag schwer verletzt

Hamburg - Alarm in Hamburg : Am Donnerstag ist ein Mann durch einen heftigen Stromschlag schwer verletzt worden.

In Hamburg-Bergedorf ist ein Mann am Donnerstag durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 14.23 Uhr in den Brüdtweg (Stadtteil Bergedorf) alarmiert worden.

Im Keller eines dortigen Mehrfamilienhauses hatte es zuvor einen schweren Unfall gegeben: Ein Mann - offenbar Bewohner des Gebäudes - hatte beim Hantieren am Schaltkasten einen Stromschlag erlitten.

Laut dem Sprecher zog er dabei schwere Verletzungen zu - nach TAG24-Informationen soll es sich dabei um Verbrennungen dritten Grades handeln. Der Mann kam ins Krankenhaus.