Mann hantiert an Schaltkasten und wird durch Stromschlag schwer verletzt
Hamburg - Alarm in Hamburg: Am Donnerstag ist ein Mann durch einen heftigen Stromschlag schwer verletzt worden.
Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 14.23 Uhr in den Brüdtweg (Stadtteil Bergedorf) alarmiert worden.
Im Keller eines dortigen Mehrfamilienhauses hatte es zuvor einen schweren Unfall gegeben: Ein Mann - offenbar Bewohner des Gebäudes - hatte beim Hantieren am Schaltkasten einen Stromschlag erlitten.
Laut dem Sprecher zog er dabei schwere Verletzungen zu - nach TAG24-Informationen soll es sich dabei um Verbrennungen dritten Grades handeln. Der Mann kam ins Krankenhaus.
Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei auf Nachfrage keine genaueren Angaben machen. Nach TAG24-Informationen soll der Mann jedoch schon seit Längerem keinen Strom gehabt haben. Womöglich wollte er das Problem nun selbst in die Hand nehmen - mit fatalen Folgen.
Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann