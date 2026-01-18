Lok kollidiert mit Linienbus: 19-Jährige stirbt, sechs Verletzte

Hamburg - Schock am Freitagnachmittag in der Hansestadt Hamburg: Am Bahnübergang Nippoldstraße kollidierte ein Bus des HVV mit einer Lok der Hafenbahn.

An einem Bahnübergang in Hamburg kollidierte am Freitag ein Bus mit einer Lok. Eine 19-Jährige kam dabei ums Leben. © NEWS5 / Sebastian Peters

Insgesamt gab es durch den Unfall sieben betroffene Personen. Eine von ihnen - eine 19-Jährige - ist durch den Unfall verstorben, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24. Zudem gab es zwei schwer- und vier Leichtverletzte.

Unter den Schwerverletzten war auch der Busfahrer (61), der zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt war, woraufhin dessen technische Rettung stattfand, so der Sprecher weiter.

Rettungskräfte bargen weitere Verletzte durch die zerborstene Front des Fahrzeugs.

Die Polizei sperrte den Unfallbereich für die Rettungsarbeiten weiträumig ab. Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen-, der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes etwa drei Stunden im Einsatz.