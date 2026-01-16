Lok kollidiert mit Linienbus: Eine Person stirbt, neun weitere verletzt
Hamburg - Schock am Freitagnachmittag in der Hansestadt Hamburg: Am Bahnübergang Nippoldstraße kollidierte ein Bus des HVV mit einer Lok der Hafenbahn.
Insgesamt gab es durch den Unfall zehn betroffene Personen.
Eine von ihnen ist durch den Unfall verstorben, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24. Zudem gab es zwei schwer- und sechs Leichtverletzte.
Rettungskräfte bargen die Verletzten durch die zerborstene Front des Fahrzeugs. Der Busfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt, woraufhin dessen technische Rettung stattfand, so der Sprecher weiter.
Die Polizei sperrte den Unfallbereich für die Rettungsarbeiten weiträumig ab. Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen-, der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes etwa drei Stunden im Einsatz.
Ein Reporter vor Ort berichtete, dass mehrere Personen auf der Fahrbahn gelegen haben. Diese Information konnte der Sprecher zunächst allerdings nicht bestätigen. Zur Unfallursache lagen bislang keine Informationen vor.
Für Angehörige der Busfahrgäste wurde eine Sammelstelle an der Bushaltestelle in der Nippoldstraße eingerichtet.
Erstmeldung um 16.36 Uhr, aktualisiert um 19.19 Uhr.
Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters