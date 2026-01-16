Lok kollidiert mit Linienbus: Eine Person stirbt, neun weitere verletzt

Hamburg - Schock am Freitagnachmittag in der Hansestadt Hamburg: Am Bahnübergang Nippoldstraße kollidierte ein Bus des HVV mit einer Lok der Hafenbahn.

An einem Bahnübergang in Hamburg kollidierte am Freitag ein Bus mit einer Lok. © NEWS5 / Sebastian Peters

Insgesamt gab es durch den Unfall zehn betroffene Personen.

Eine von ihnen ist durch den Unfall verstorben, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24. Zudem gab es zwei schwer- und sechs Leichtverletzte.

Rettungskräfte bargen die Verletzten durch die zerborstene Front des Fahrzeugs. Der Busfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt, woraufhin dessen technische Rettung stattfand, so der Sprecher weiter.

Die Polizei sperrte den Unfallbereich für die Rettungsarbeiten weiträumig ab. Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen-, der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes etwa drei Stunden im Einsatz.